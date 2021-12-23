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Депутат Рады Бужанский: Польша, Венгрия и Румыния готовят «расчленение» Украины

Политика
Депутат Рады Бужанский: Польша, Венгрия и Румыния готовят «расчленение» Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 декабря. Ближайшие соседи Украины — Польша, Венгрия и Румыния — готовят ее раздел под видом территориальных претензий на Закарпатье, западные регионы и Буковину. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

По мнению украинского законодателя, в Варшаве, Бухаресте и Будапеште процветают реваншистские настроения, и многие праворадикальные силы могут воспользоваться ситуацией, чтобы попросту «расчленить» подконтрольные Киеву территории. Как отметил Бужанский, Венгрия ведет политику отторжения закарпатских регионов от Украины, а Польша и Румыния раздают жителям приграничных регионов свои паспорта. Слабость Киева играет на руку западным соседям, опасается депутат.

«Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — подчеркнул Максим Бужанский.

Ранее на реваншистские настроения западных соседей Украины указывал политолог Владимир Киреев. По его мнению, официальный Будапешт ждет выгодного момента, чтобы захватить под свой контроль регионы Закарпатья.

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Все новости / Политика / Депутат Рады Бужанский: Польша, Венгрия и Румыния готовят «расчленение» Украины
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