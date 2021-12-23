Пекин, 23 декабря. Эскадрильи ВВС США столкнутся с мощной противовоздушной обороной ВС РФ при попытке приблизиться к Калининграду и понесут большие потери, уверены эксперты китайского издания NetEasе.

Конфронтация между Россией и США продолжает нарастать. Вашингтон осознает превосходство наземных сил ВС РФ в Европе и может сделать ставку на использование своей многочисленной авиации в случае войны с Россией, предполагают аналитики из КНР. Пересказ их публикации представлен изданием «ПолитРоссия».

«Россия развернула на своих рубежах мощнейшую сеть ПВО и пройти ее без последствий не получится… большая часть американских самолетов будет выведена из строя еще на подходе к территории РФ в районе Калининградской области», — пишут авторы статьи.

ВВС США понесут огромные потери при прорыве к Калининграду, а самым страшным испытанием для них станут дальнобойные комплексы С-400 «Триумф». Наступление на российский эксклав обернется для американской авиации полным провалом, предупредили эксперты NetEasе.

Ранее сообщалось о способности новейших комплексов ПВО российской армии уничтожать противника в различных укрытиях. О разработке специалистами концерна «Алмаз-Антей» ЗРК «Абакан» с минимальным временем боевого развертывания информировал «Царьград».