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NetEasе: американские ВВС понесут огромные потери при попытке приблизиться к Калининграду

Армия
NetEasе: американские ВВС понесут огромные потери при попытке приблизиться к Калининграду
Пресс-служба Балтийского флота

Пекин, 23 декабря. Эскадрильи ВВС США столкнутся с мощной противовоздушной обороной ВС РФ при попытке приблизиться к Калининграду и понесут большие потери, уверены эксперты китайского издания NetEasе.

Конфронтация между Россией и США продолжает нарастать. Вашингтон осознает превосходство наземных сил ВС РФ в Европе и может сделать ставку на использование своей многочисленной авиации в случае войны с Россией, предполагают аналитики из КНР. Пересказ их публикации представлен изданием «ПолитРоссия».

«Россия развернула на своих рубежах мощнейшую сеть ПВО и пройти ее без последствий не получится… большая часть американских самолетов будет выведена из строя еще на подходе к территории РФ в районе Калининградской области», — пишут авторы статьи.

ВВС США понесут огромные потери при прорыве к Калининграду, а самым страшным испытанием для них станут дальнобойные комплексы С-400 «Триумф». Наступление на российский эксклав обернется для американской авиации полным провалом, предупредили эксперты NetEasе.

Ранее сообщалось о способности новейших комплексов ПВО российской армии уничтожать противника в различных укрытиях. О разработке специалистами концерна «Алмаз-Антей» ЗРК «Абакан» с минимальным временем боевого развертывания информировал «Царьград».

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