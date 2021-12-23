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Украина надеется «проскочить» отопительный сезон без переплаты за газ

Экономика
Украина надеется «проскочить» отопительный сезон без переплаты за газ
pixabay.com

Киев, 23 декабря. «Нафтогаз Украины» надеется «проскочить» отопительный сезон, так как у компании нет денег покупать газ по цене 1600 долларов за тысячу кубометров. Таким мнением с РИА Новости поделился украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дефицит запасов голубого топлива в стране ставит Украину перед необходимостью закупать газ в Европе. Кроме того, по словам эксперта, предприятие точно покупало газ в октябре и ноябре. Однако после очередного витка цен, возможно, закупки были приостановлены. Вполне возможно, что-то компания покупает, «но история печальная, так как цены колоссальные».

«На всю зиму нужно было порядка 2 миллиардов кубических метров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше. Что касается цены, то она будет близкой к биржам стран Евросоюза, это очень дорого, это 1600 евро и выше», — констатирует экономист.

При этом Марунич отверг возможность прямых закупок газа у России, несмотря на рекордный рост цен в ЕС. Он отметил, что ситуация в стране относительно стабильная, газовые тарифы для граждан не меняются, а волнения отмечаются только в студиях телеканалов.

По словам же главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания переживает тяжелый кризис. Он отметил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене.

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украина отопительный сезон газ нафтогаз
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