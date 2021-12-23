Украина надеется «проскочить» отопительный сезон без переплаты за газ

Киев, 23 декабря. «Нафтогаз Украины» надеется «проскочить» отопительный сезон, так как у компании нет денег покупать газ по цене 1600 долларов за тысячу кубометров. Таким мнением с РИА Новости поделился украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дефицит запасов голубого топлива в стране ставит Украину перед необходимостью закупать газ в Европе. Кроме того, по словам эксперта, предприятие точно покупало газ в октябре и ноябре. Однако после очередного витка цен, возможно, закупки были приостановлены. Вполне возможно, что-то компания покупает, «но история печальная, так как цены колоссальные».

«На всю зиму нужно было порядка 2 миллиардов кубических метров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше. Что касается цены, то она будет близкой к биржам стран Евросоюза, это очень дорого, это 1600 евро и выше», — констатирует экономист.

При этом Марунич отверг возможность прямых закупок газа у России, несмотря на рекордный рост цен в ЕС. Он отметил, что ситуация в стране относительно стабильная, газовые тарифы для граждан не меняются, а волнения отмечаются только в студиях телеканалов.

По словам же главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания переживает тяжелый кризис. Он отметил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене.