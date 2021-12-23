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Читатели Daily Express осудили ВСУ за использование оружия НАТО в Донбассе

Армия
Читатели Daily Express осудили ВСУ за использование оружия НАТО в Донбассе
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Лондон, 23 декабря. Украина охотно демонстрирует агрессивные настроения, испытывая вооружения из стран НАТО в Донбассе. В то же время Киев жалуется на мнимую «российскую агрессию», что отметили читатели британского таблоида Daily Express.

В среду, 22 декабря, украинская пресса сообщила о первом испытании американских ПТРК Javelin в Донбассе. Новость об этом появилась и в британском таблоиде Daily Express, но его читатели раскритиковали украинские власти за лицемерную позицию. Комментаторы подчеркнули, что Киев не так давно пытался убедить всех в скором «российском вторжении» на Украину, а на деле сам спешит вооружиться до зубов.

«Предлагаем вам прекратить геноцид на спорной территории и повзрослеть», — едко высказался в комментариях sayitonce.

Читатель под ником BritishSovereign подчеркнул, что несколько лет подряд Североатлантический альянс размещает на Украине тяжелые вооружения, словно ищет повод к нападению на Россию.

Другие участники дискуссии назвали показательным тот факт, что когда речь идет о продаже оружия, то «американцы всегда рядом», а «оборонный союз» НАТО в избытке снабжает ВСУ летальным оружием для боев в Донбассе.

Примечательно, что сюжет с первым испытанием Javelin на юго-востоке Украины показали в эфире одного из местных телеканалов. На видео заметно, что на учениях гранатометчик даже не сумел попасть в мишень.

Минобороны Украины при этом уверяет журналистов в том, что режим прекращения огня в Донбассе с их стороны соблюдается в полном объеме и неукоснительно. Об этом сообщил «Царьград».

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украина сша нато
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