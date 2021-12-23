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Политолог Скориков: Путин пересказал историю вмешательств Запада на пресс-конференции

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 18:06
Политика
Политолог Скориков: Путин пересказал историю вмешательств Запада на пресс-конференции
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 декабря. Президент России Владимир Путин устроил экскурс в историю вмешательств Запада в дела РФ на ежегодной пресс-конференции. С таким заявлением выступил политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

В ходе эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Скориков раскрыл пугающую подоплеку небольшой лекции, которую Путин прочитал британской журналистке Sky News. По мнению Скорикова, точно так же, как когда-то правительство еще молодого российского государства кишело агентами ЦРУ, сейчас такая же история происходит в постсоветских республиках. Страны коллективного Запада все так же хотят смерти России, уверен эксперт.

«Идея о дальнейшем распаде страны, большой России, будоражит геополитических стратегов запада, и Владимир Владимирович напомнил о пяти волнах расширения НАТО, того НАТО, которое обещало Горбачеву, что не будет двигаться на восток. А что касается дестабилизации в странах бывшего СССР, то мы видим, что она присутствует фактически в каждой стране», — объяснил эксперт.

Политолог Скориков: Путин пересказал историю вмешательств Запада на пресс-конференции
Федеральное агентство новостей /

В разной степени под ударом западных сил оказались Белоруссия и Казахстан, однако одним из самых болезненных стал приход к власти прозападных сил в Молдавии. Действующая глава государства Майя Санду не скрывает своей связи со структурами американского предпринимателя Джорджа Сороса и намерена задушить «русскую Спарту» в Приднестровье, уверен Скориков.

«Видим, что там (в Молдавии. — Прим. ФАН) фактически иностранный агент, не скрывающий это в биографии! Агент Сороса пришел к власти и не чурается никакими средствами, чтобы уничтожать оппозицию, уничтожать русскоязычное пространство: культурное, языковое, информационное — и угрожать русской Спарте в Приднестровье. И хотелось бы отметить в продолжении всех этих негативных тенденций! Уже было заявлено, что в следующем году будет представлена новая концепция НАТО, и в ней четко написано, что противниками Альянса, фактически угрожающими безопасности, являются Россия и Китай!» — негодует Иван Скориков.

Страны коллективного Запада продолжают активного следить за дипломатическими шагами Москвы, но раз разом уступают ей в «большой игре». Ранее журналисты CNN рассказали, как президент России Владимир Путин без единого выстрела погрузил США и ЕС в коллективную панику.

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