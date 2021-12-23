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Собчак опровергла обвинения в посещении пресс-конференции Путина с помощницей

Общество
Собчак опровергла обвинения в посещении пресс-конференции Путина с помощницей
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 декабря. Корреспондент и ведущий Станислав Натанзон утверждает, что журналистка Ксения Собчак была единственной, пришедшей на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с помощницей. Сама светская львица опровергает подобные заявления.

Натанзон возмутился поступком Собчак в своем Telegram-канале. По словам ведущего, помощница знаменитой блондинки сидела по соседству с ней в зале Манежа во время пресс-конференции. Девушку, пришедшую с журналисткой, отметили в списке посетителей как оператора Дарью Насонову.

«Учитывая, что сама Ксения Анатольевна всегда в первых рядах — не совсем понятно, зачем помощнице тоже занимать те места, которые могли бы занять журналисты, желающие задать вопросы», — негодует корреспондент.

Собчак ответила на выпад Натанзона в своем Telegram-канале. Если верить заявлению светской львицы, она взяла с собой на пресс-конференцию сотрудницу проекта «Осторожно: Собчак».

«Вы сумасшедший? Это наша журналистка, мы ведем трансляции везде», — отвергла обвинения знаменитая блондинка.

Напомним, большая пресс-конференция Путина проходила в этом году в офлайн-режиме. На нее аккредитовались свыше 500 журналистов. ФАН вел текстовую трансляцию события.

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собчак журналистка пресс-конференция путина
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