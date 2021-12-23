Швейцарец искренне рассказал, что думает о жизни в России

Переславль-Залесский, 23 декабря. Бенджамин Форстер переехал из Швейцарии в российскую деревню под Переславлем-Залесским в 2015 году, когда ему был 41 год.

Иностранец признается, что у него в роду нет русских, однако однажды в Швейцарии он познакомился с русской семьей, в которой было трое сыновей примерно его возраста.

«Эти трое братьев стали для меня лучшими друзьями. Через них я познакомился с русской культурой и с православной верой», — рассказал Бенджамин в интервью YouTube-каналу «Голос Европы».

Впервые в России швейцарец побывал еще в 1996 году, когда приехал сюда в отпуск на пять недель. Несмотря на то, что визит иностранца пришелся на зиму, он просто влюбился в РФ. Правда, окончательно переехать в Россию Бенджамин решился только через 19 лет. В деревне под Переславлем-Залесским мужчина, который раньше работал маляром, организовал пасеку и даже добился значительного успеха в разведении пчел и продаже меда.

Воспользовавшись тем, что в России растет спрос на органические продукты, швейцарец не только предлагает свою продукцию другим, но и ведет курсы по пчеловодству, к которым многие россияне проявляют большой интерес. Кроме того, на пасеку к Бенджамену регулярно приезжают туристы, которым он рассказывает об устройстве ульев и тонкостях пчеловодства, а также устраивает дегустации меда.



Федеральное агентство новостей / Эдуард Ретунский

По мнению иностранца, русская деревня — просто идеальное место для пчеловодства. В первую очередь это связано с тем, что тут есть множество полей и лесов, где без преград могут летать пчелы.

«Тут на полях растет трава в мой рост, а дальше начинается лес. Тут больше нет домов, можно свободно идти прямо 10-20 километров. Поэтому для нас, пчеловодов, и для пчел Россия – это, конечно, рай», — отмечает мужчина.

Кроме того, Бенджамин признается, что в Швейцарии он в принципе не смог бы себе позволить купить землю и дом, а в России с этим не возникло никаких проблем.

«В Швейцарии у меня не было ни единого шанса купить такой большой участок земли и построить дом, так как это стоило бы очень дорого. Кроме того, там очень много разных правил и законов. В России же с этим намного проще. В России вообще много потенциала, и я думаю, некоторые мои идеи тут удастся воплотить в жизнь», — рассказал он.

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Как считает иностранец, важным отличием России от Швейцарии являются не только большие территории, но и более открытые люди.

«Швейцария — маленькая страна, Альпы загораживают простор. Конечно, Альпы тоже очень красивы, но вот швейцарцы по характеру очень закрытые, а тут в России такое большое пространство, и люди более открытые и свободные», — считает швейцарец.

Бенджамин также отмечает, что на Западе на счет России есть много стереотипов, но все они не имеют ничего общего с действительностью.

«На Западе есть такое мнение, что в России есть диктатура, что мало ценится свобода. Но я могу сказать, что все это просто стереотипы. В России я во многом чувствую себя свободнее, чем в Швейцарии. Там, может быть, меньше законов, но их применяют очень жестко. А в РФ законов, может, и больше, но применяют их по-человечески», — уверен иностранец.

Американец по имени Майкл ранее рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания. В столице иностранец особо отметил чистоту и большое количество зелени.