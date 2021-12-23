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Путин ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции

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В Москве завершилось одно из самых масштабных событий уходящего года — пресс-конференция президента Владимира Путина. Ее посетили более 500 журналистов, которое задали главе государства вопросы, волнующие весь мир.

В этом году конференция прошла в оффлайн-формате. Напомним, что в прошлом году общение с прессой проходило в формате видео-конференц-связи.

Президент успел ответить на 44 вопроса. Они были связанны с внутренней политикой России, международной повесткой и личной жизнью политика. 

Так, сотрудников прессы позабавил вопрос журналиста из Вологодской области. Молодой человек спросил, как глава государства относится к Деду Морозу.

Однако на повестке стояли и более серьезные темы. Например, ситуация на Украине. Президент заявил британской журналистке, что Россия не угрожает соседним странам. Также он раскритиковал дискурс о «войне» в государстве.

Не обошли вниманием и главную тему последних двух лет — коронавирус. Президент заявил, что спад экономики составил лишь 3%, что намного ниже, чем в других странах.Также он надеется на повышение коллективного иммунитета.

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