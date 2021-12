Агила Салех обсудил со спецпосланником ООН Стефани Уильямс перенос выборов в Ливии

Аль-Кубба, 23 декабря. Сложивший полномочия спикера Палаты представителей Ливии кандидат в президенты Агила Салех провел ряд встреч для обсуждения будущего страны. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Политик пообщался с оппонентом в предвыборной гонке Арефом ан-Найедом по поводу последних событий в североафриканском государстве. Также они подняли тему переноса даты выборов и пути решения трудностей, с которыми сталкивается Высшая избирательная комиссия (ВИК).

Presidential candidates #Aguila #Saleh and Aref #Nayed met in #Gubba today and discussed ways of upholding the electoral process in respect for over 2.5 million women and men voters. #Libya pic.twitter.com/CaCjQS6Ccn