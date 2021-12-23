Агила Салех обсудил со спецпосланником ООН Стефани Уильямс перенос выборов в Ливии

Аль-Кубба, 23 декабря. Сложивший полномочия спикера Палаты представителей Ливии кандидат в президенты Агила Салех провел ряд встреч для обсуждения будущего страны. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Политик пообщался с оппонентом в предвыборной гонке Арефом ан-Найедом по поводу последних событий в североафриканском государстве. Также они подняли тему переноса даты выборов и пути решения трудностей, с которыми сталкивается Высшая избирательная комиссия (ВИК).

«Кандидаты в президенты пришли к соглашению, что необходимо в кротчайшие сроки ликвидировать препятствия, мешающие реализации голосования», — говорится в сообщении.

Presidential candidates #Aguila #Saleh and Aref #Nayed met in #Gubba today and discussed ways of upholding the electoral process in respect for over 2.5 million women and men voters. #Libya pic.twitter.com/CaCjQS6Ccn — Sohail Nakhooda (@snakhooda) December 23, 2021

Агила Салех позже встретился со специальным советником ООН по Ливии Стефани Уильямс на полях заседания в Аль-Куббе. Они обсудили пути защиты и продвижения избирательного процесса и обеспечения того, чтобы ливийский народ получил возможность выбрать новое руководство страны.

ستيفاني تبحث مع “عقيلة” سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/6BDiZJkW2C — الساعة 24 (@alsaaa24) December 23, 2021

Высшая избирательная комиссия Ливии накануне предложила провести первый тур президентских выборов 24 января 2022 года. Смещение дат направлено на урегулирование возникших трудностей и формирование итогового списка кандидатов на пост главы государства.

Политические силы и общественные организации североафриканского страны уверены, что Стефани Уильямс намерена добиться переноса плебисцита на более поздний срок. Член Форума политического диалога Захра Ланги ранее попросила спасти процесс голосования от вмешательства ООНовского дипломата.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в свою очередь назвал американку «вестником войны». По его мнению, специальный советник международного сообщества вначале сместит выборы на месяц, а потом на год.