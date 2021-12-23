Ирина Салтыкова рассказала подробности затяжного конфликта с Ветлицкой

Москва, 23 декабря. Легенда девяностых Ирина Салтыкова призналась, что из-за провокации журналистов некорректно высказалась о своей коллеге Наталье Ветлицкой. Это и стало причиной конфликта.

Исполнительница хитов «Голубые глазки» и «Бай-бай» приняла участие в YouTube-шоу «Алена, блин!». Во время беседы с ведущей Салтыкова рассказала, что давно не общается со совей коллегой Натальей Ветлицкой.

«Журналисты как-то сказали, что Ветлицкая плохо обо мне отзывается. Ну, естественно, что я могу сказать. Послала ее. Причем это все не на камеру. Это была провокация. Потом она на это ответила», — поделилась артистка.

Певицы не были подругами, но поддерживали приятельские отношения. Салтыкова считала себя скромной девочкой на фоне Ветлицкой, но мужчин звезды никогда не делили.

Салтыкова в восьмидесятых пришла в группу «Мираж» на место Ветлицкой. Позже в коллективе ее заменила Татьяна Овсиенко. Популярность пришла к исполнительнице в 1995 году с выходом композиции «Серые глаза», в одночасье ставшей хитом.

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