Караван мигрантов пересел на автобусы, чтобы добраться до США

Мехико, 23 декабря. Несколько сотен мигрантов, выдвинувшихся в октябре из города Тапачула, отправятся на границу с США на автобусах благодаря соглашению с мексиканским правительством. Об этом сообщает активист и лидер группы Иринео Мухика.

Караван, прошедший более 1000 км в течение последних двух месяцев, на самом пике состоял из 4000 людей, однако сотни беженцев покинули группу по причине сильной утомленности и болезней. Некоторые из них приняли предложение о гуманитарных визах, выдвинутое мексиканскими властями.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В начале декабря около 400 мигрантов достигли штата Пуэбла после прохождения через опасный Веракрус на востоке Мексики. Отдохнув в городе Сан-Мигель-Шоштла, участники отправились прямиком в Мехико. С 12 по 13 декабря мигранты провели в Базилике Пресвятой Девы Марии Гваделупской в столице Мексики. По сегодняшний день, пока лидеры каравана проводили переговоры с правительством, беженцы находились в Каса-дель-Перегрино Сан-Хуан-Диего.

Maryuri y su hija Johana, momentos antes de que partiera el primer autobús de la #CaravanaMigrante rumbo a Ciudad Juárez. Van 41 pasajeros (39 migrantes y dos de organizaciones civiles). El camión de marca ETN salió a las 16:25 horas de la Ciudad de México.



???? @adrianaesthela pic.twitter.com/gxZc02DGkY — IMER Noticias (@IMER_Noticias) December 22, 2021

В результате длительных переговоров представителям мигрантов удалось убедить мексиканские власти перевезти группу дальше на север. Кроме того, Ирине Мухика договорился о выдаче гуманитарных виз всем желающим.

«Начинается новая глава, в которой караван разделится, чтобы реализовать свои мечты поодиночке», — заявил Мухика.

По информации министерства внутренних дел, власти довезут мигрантов на автобусах до северных городов Эрмосильо, Монтеррей, Чиуауа, а также приграничного Сьюдад-Хуареса.

#CaravanaMigrante

A esta hora, ya salieron 10 de los 12 autobuses. Integrantes del contingente abordan el número 11.

Mientras, unas 50 personas de Honduras, Bolivia Nicaragua y Haití esperan su traslado a otro albergue.

La Casa del Peregrino quedó vacía. pic.twitter.com/czJIpbTBxi — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) December 23, 2021

Ранее миграционные службы также предложили специальные автобусы для людей в Тапачуле, после того как новая волна беженцев привела к перегрузке системы обработки данных.

По словам многих граждан Центральной Америки, караван был единственным способом достичь границы с США без риска депортации.