Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 18:30
18:25
Происшествия
Трупы четырех рыбаков извлекли из реки под Самарой
18:24
Видео
Путин ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции
18:21
Экономика
Рост международных резервов России за неделю составил 0,8 млрд долларов
18:18
Политика
Экономист Голубев объяснил претензии Европы к «Газпрому» высокими ценами на топливо
18:18
Армия
«Уралвагонзавод» сообщил о поставках партии машин БРЭМ-1М в российскую армию
18:17
Общество
Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году
18:17
Экономика
Рынок интернет-торговли продуктами в России может утроиться к 2025 году
18:16
Общество
Доктор Комаровский сообщил о пользе кашля для детей на свежем воздухе
18:16
Спорт
РПЛ представила расписание первых туров после зимней паузы
18:16
Армия
Глава ДНР Пушилин подтвердил наличие химического оружия на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Караван мигрантов пересел на автобусы, чтобы добраться до США

Весь мир
Караван мигрантов пересел на автобусы, чтобы добраться до США
Global Look Press  /  Cristian Leyva/Keystone Press Agency

Мехико, 23 декабря. Несколько сотен мигрантов, выдвинувшихся в октябре из города Тапачула, отправятся на границу с США на автобусах благодаря соглашению с мексиканским правительством. Об этом сообщает активист и лидер группы Иринео Мухика.

Караван, прошедший более 1000 км в течение последних двух месяцев, на самом пике состоял из 4000 людей, однако сотни беженцев покинули группу по причине сильной утомленности и болезней. Некоторые из них приняли предложение о гуманитарных визах, выдвинутое мексиканскими властями.

Караван мигрантов пересел на автобусы, чтобы добраться до США
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В начале декабря около 400 мигрантов достигли штата Пуэбла после прохождения через опасный Веракрус на востоке Мексики. Отдохнув в городе Сан-Мигель-Шоштла, участники отправились прямиком в Мехико. С 12 по 13 декабря мигранты провели в Базилике Пресвятой Девы Марии Гваделупской в столице Мексики. По сегодняшний день, пока лидеры каравана проводили переговоры с правительством, беженцы находились в Каса-дель-Перегрино Сан-Хуан-Диего.

В результате длительных переговоров представителям мигрантов удалось убедить мексиканские власти перевезти группу дальше на север. Кроме того, Ирине Мухика договорился о выдаче гуманитарных виз всем желающим.

«Начинается новая глава, в которой караван разделится, чтобы реализовать свои мечты поодиночке», — заявил Мухика.

По информации министерства внутренних дел, власти довезут мигрантов на автобусах до северных городов Эрмосильо, Монтеррей, Чиуауа, а также приграничного Сьюдад-Хуареса.

Ранее миграционные службы также предложили специальные автобусы для людей в Тапачуле, после того как новая волна беженцев привела к перегрузке системы обработки данных.

По словам многих граждан Центральной Америки, караван был единственным способом достичь границы с США без риска депортации.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Караван мигрантов пересел на автобусы, чтобы добраться до США
сша мексика караван мигрантов караван
Комментировать