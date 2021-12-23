«Беспокоиться нам нечего»: Михаил Боярский поделился впечатлением от пресс-конференции Путина

Народный артист России Михаил Боярский поделился с ФАН своими впечатлениями от большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Важнейшее политическое мероприятие с участием более пятисот журналистов состоялось в четверг, 23 декабря. Самые актуальные вопросы касались ситуации вокруг Украины и Донбасса, обсуждались темы борьбы с коронавирусом, социальные и другие вопросы.

Каких-то интересных для себя тем Михаил Боярский, по его словам, не услышал, но само мероприятие произвело на него сильное впечатление — в первую очередь благодаря отличной форме российского лидера.

«Не могу сказать, что какой-то вопрос мне показался особенно интересным, но само мероприятие очень нужное и важное, — отметил Боярский в беседе с ФАН. — Мне важно, чтобы страна была в порядке, и, судя по тому, что каких-то особых акцентов не было расставлено, у нас все идет по заранее намеченному плану. Путин был спокоен, рационален, в хорошей форме, так что, судя по его внешнему виду, беспокоиться нам нечего. Никаких военных агрессий [извне] нас не ожидает».

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом Боярский раскритиковал присутствовавших на мероприятии журналистов, которые, по мнению артиста, недостаточно тщательно подготовили вопросы.

«Мне показалось, что вопросы были неинтересные вообще. Насчет некоторых людей было непонятно, зачем они за тридевять земель приехали. Так я и не понял, что их волнует. Насущных проблем названо не было. А если все в порядке, то и говорить вроде бы не о чем. Ну да, медицина, ну да, ковид, внешние проблемы… Но если все стабильно, можно было бы обойтись без этих вопросов», — отметил артист.

В заключение Михаил Боярский поздравил читателей ФАН с наступающим Новым годом.

17-я по счету пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 3 часа 55 минут, всего президент ответил на 55 вопросов журналистов.