Профессор Ветренко: Путин на пресс-конференции озвучил важную деталь о судьбе Донбасса

Санкт-Петербург, 23 декабря. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции озвучил очень важную информацию, касающуюся Донбасса. Об этом сообщила доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили ежегодную пресс-конференцию российского лидера. В рамках мероприятия журналисты поинтересовались у главы государства о судьбе Донбасса. Владимир Путин напомнил, что будущее указанного региона зависит от его жителей.

Инна Ветренко отметила, что в своей речи президент России не сказал ничего нового, однако была одна важная деталь, которая заслуживает особого внимания.

«Единственное, на мой взгляд, здесь есть очень важное дополнение. Он фактически впервые сознался в том, что кризис начался из-за присоединения Крыма, из-за Порошенко. Он уговаривал Порошенко не развязывать войны и здесь. Впервые Владимир Владимирович рассказал предпосылки», — сообщила она.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Ветренко добавила, что националисты действительно оказывают влияние на действующего президента Украины Владимира Зеленского в вопросе Донбасса.

В рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев готовится к новой военной операции в Донбассе. По мнению российского лидера, к такому сценарию необходимо быть готовыми.