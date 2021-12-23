Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 18:30
18:25
Происшествия
Трупы четырех рыбаков извлекли из реки под Самарой
18:24
Видео
Путин ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции
18:21
Экономика
Рост международных резервов России за неделю составил 0,8 млрд долларов
18:18
Политика
Экономист Голубев объяснил претензии Европы к «Газпрому» высокими ценами на топливо
18:18
Армия
«Уралвагонзавод» сообщил о поставках партии машин БРЭМ-1М в российскую армию
18:17
Общество
Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году
18:17
Экономика
Рынок интернет-торговли продуктами в России может утроиться к 2025 году
18:16
Общество
Доктор Комаровский сообщил о пользе кашля для детей на свежем воздухе
18:16
Спорт
РПЛ представила расписание первых туров после зимней паузы
18:16
Армия
Глава ДНР Пушилин подтвердил наличие химического оружия на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Профессор Ветренко: Путин на пресс-конференции озвучил важную деталь о судьбе Донбасса

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 18:06
Политика
Профессор Ветренко: Путин на пресс-конференции озвучил важную деталь о судьбе Донбасса
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Санкт-Петербург, 23 декабря. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции озвучил очень важную информацию, касающуюся Донбасса. Об этом сообщила доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили ежегодную пресс-конференцию российского лидера. В рамках мероприятия журналисты поинтересовались у главы государства о судьбе Донбасса. Владимир Путин напомнил, что будущее указанного региона зависит от его жителей.

Инна Ветренко отметила, что в своей речи президент России не сказал ничего нового, однако была одна важная деталь, которая заслуживает особого внимания.

«Единственное, на мой взгляд, здесь есть очень важное дополнение. Он фактически впервые сознался в том, что кризис начался из-за присоединения Крыма, из-за Порошенко. Он уговаривал Порошенко не развязывать войны и здесь. Впервые Владимир Владимирович рассказал предпосылки», — сообщила она.

Профессор Ветренко: Путин на пресс-конференции озвучил важную деталь о судьбе Донбасса
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Ветренко добавила, что националисты действительно оказывают влияние на действующего президента Украины Владимира Зеленского в вопросе Донбасса.

В рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев готовится к новой военной операции в Донбассе. По мнению российского лидера, к такому сценарию необходимо быть готовыми.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Профессор Ветренко: Путин на пресс-конференции озвучил важную деталь о судьбе Донбасса
украина путин донбасс порошенко конференция
Комментировать