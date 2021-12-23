Украина продлила действие запрета на ввоз части российских товаров

Киев, 23 декабря. Правительство Украины решило продлить эмбарго, касающееся ряда российских товаров. Оно продолжит действовать до 31 декабря 2022 года, пишет РИА Новости.

Власти Украины тем самым рассчитывают на укрепление национальной безопасности.

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение из России, согласно перечню», — говорится в тексте документа.

Украина впервые ввела эмбарго в отношении товаров из РФ в 2015 году. Тогда российские поставщики потеряли возможность экспортировать конфеты, рыбу, пиво и сигареты с фильтром.

Киев ранее пообещал Москве «адские» санкции в случае начала военных действий.