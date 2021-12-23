Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула

Кабул, 23 декабря. Анкара и Доха договорились о совместном управлении международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщили дипломатические источники агентству Anadolu.

По данным СМИ, в последнее время между делегациями двух стран была проведена серия переговоров по данному вопросу, в результате чего компании из Турции и Катара подписали меморандум о взаимопонимании по совместной эксплуатации воздушной гавани на основе равноправного партнерства.

Turkey and Qatar agreed to jointly operate the Kabul International Airport in Afghanistan, diplomatic sources told Anadolu Agency https://t.co/OgJfcnXTLF pic.twitter.com/DrSvVt8Azi — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 23, 2021

Согласно источникам, договор был заключен во время визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Доху 7 декабря.

Таким образом, совместный комитет, состоящий из официальных лиц Анкары и Дохи, посетит столицу Афганистана, чтобы обсудить сделку с правительством, сформированным радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ). Представители Турции и Катара также намерены рассмотреть все требования и ожидания афганской стороны.

Борьба за ключевой аэропорт

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле является главной воздушной гаванью страны. С 2002 года по август 2021-го его эксплуатация осуществлялась военным персоналом НАТО.

Kabul airport: but August 2021 will never be forgotten pic.twitter.com/neEUNyyZNO — Andrew North (@NorthAndrew) December 19, 2021

Информация о том, что Турция стремится управлять аэропортом им. Хамида Карзая, стала известна еще в начале июня. Согласно сообщениям СМИ, Анкара сделала соответствующее предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники обсуждали вывод войск из Афганистана. Однако захват Кабула талибами сорвал планы Турции, которая готова была сохранить часть своего контингента в южноазиатском государстве.

Представители «Талибана» крайне резко реагировали на любые предложения о размещении в стране иностранных военных после окончания миссии НАТО. В информационном пространстве появлялись противоречивые сообщения касательно роли Анкары в афганской столице: с одной стороны, предполагалось, что турки все же рассматривают возможность сохранить своих военнослужащих в Кабуле, с другой — что они приняли требования талибов и готовы предоставить лишь техническую помощь.

Turkey's government is exploring ways to keep its soldiers stationed at Kabul international airport even after the Taliban seized control of Afghanistan, Turkish officials told MEEhttps://t.co/8xTXoLAwZF — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 17, 2021

В конце августа появилась информация о том, что, помимо Турции, услуги по обслуживанию воздушной гавани может оказать Катар — именно к этой стране за инженерной поддержкой обратились сами талибы. Затем источники агентства Middle East Eye (MEE) сообщили, что две упомянутые страны могут совместно управлять международным аэропортом Кабула, при этом Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта при помощи ЧВК, в которую войдут отставные военные и полицейские. Сделка также предусматривала признание Турцией «Талибана» в качестве законного руководства Афганистана. Однако члены радикального движения оставались непреклонны, а реализация предполагаемого соглашения была свернута.

Тем не менее Анкара и Доха оказывали финансовую помощь аэропорту Кабула, а катарские специалисты работали над возвращением воздушной гавани к эксплуатации.

قال مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات إن الجهود القطرية لتشغيل مطار كابل مستمرة، وإنه يأمل في فتح ممرات إنسانية خلال 24 أو 48 ساعة من أجل دخول المساعدات الإنسانية ودخول مزيد من الطائرات

تفاصيل:https://t.co/k01GnNCEgu pic.twitter.com/ljyHdpwQvD — الجزيرة نت (@ajanet_ar) September 3, 2021

В конце ноября в борьбу за управление стратегическим объектом подключились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пытаясь ограничить влияние Катара в Афганистане, представители Абу-Даби провели соответствующие переговоры с «Талибаном» и обсудили возможную сделку. Однако, по всей видимости, стороны также не смогли договориться.

20 декабря министр иностранных дел Турции объявил, что Анкара и Доха намерены представить талибам совместное предложение по управлению пятью аэропортами Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.