Бывший главный редактор журнала Vogue Грейс Мирабелла скончалась на 92-м году жизни

Вашингтон, 23 декабря. Экс-главред журнала Vogue Грейс Мирабелла умерла в возрасте 91 года. Соответствующую должность она занимала с 1971 по 1988 год.

Причина смерти не сообщается. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

Большую часть своей жизни Мирабелла посвятила индустрии моды. Она продемонстрировала дизайны от Halston, Saint Laurent, Geoffrey Beene и Ralph Lauren. За время ее работы тираж Vogue увеличился до 1,2 миллиона. В 1990-х годах она издала собственный журнал Mirabella.