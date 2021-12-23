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Бывший главный редактор журнала Vogue Грейс Мирабелла скончалась на 92-м году жизни

Общество
Бывший главный редактор журнала Vogue Грейс Мирабелла скончалась на 92-м году жизни
pixabay.com

Вашингтон, 23 декабря. Экс-главред журнала Vogue Грейс Мирабелла умерла в возрасте 91 года. Соответствующую должность она занимала с 1971 по 1988 год.

Причина смерти не сообщается. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

Большую часть своей жизни Мирабелла посвятила индустрии моды. Она продемонстрировала дизайны от Halston, Saint Laurent, Geoffrey Beene и Ralph Lauren. За время ее работы тираж Vogue увеличился до 1,2 миллиона. В 1990-х годах она издала собственный журнал Mirabella.

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смерть vogue грейс мирабелла
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