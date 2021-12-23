Американский обозреватель Дерден предостерег США от введения новых санкций против России

Вашингтон, 23 декабря. Анонсированные Белым домом антироссийские санкции могут обернуться для США серьезными последствиями, уверен обозреватель американского портала ZeroHedge Тайлер Дерден.

Администрация американского лидера Джо Байдена пригрозила ввести новый пакет санкций против РФ. В частности, предлагается ужесточить ограничения по экспорту для нанесения удара по экономике государства, передает «ПолитРоссия».

«Это было бы значительным шагом к эскалации обстановки и осложнению российско-американских отношений», — предупредил Дерден.

С другой стороны, Украина и некоторые европейские страны фактически призывают Вашингтон к ужесточению ограничительных мер против Москвы. В случае реализации соответствующих требований это грозит Западу серьезными последствиями, отметил обозреватель. Речь идет о прекращении российско-американского диалога.

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«Если США примут жесткие экспортные меры сейчас, это будет означать полный крах любого диалога между Соединенными Штатами и Россией», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, политолог Евгений Сатановский усомнился в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном. Запад всегда будет стремиться уничтожить Россию, а критической точкой «охлаждения» может стать ядерная война, отметил он.