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Власти Турции разрешили применение новой отечественной вакцины Turkovac

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 18:02
Весь мир
Власти Турции разрешили применение новой отечественной вакцины Turkovac
Global Look Press  /  Sha Datiwangfeng / XinHua

 

Анкара, 23 декабря. Разработанная в Турции вакцина против COVID-19 Turkovac получила разрешение властей на экстренное применение. Об этом заявил 22 декабря министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Как сообщает информагентство Anadolu, испытания доказали эффективность и безопасность инактивированного препарата. Его серийное производство было запущено в тот же день.

Разработка лекарства проводились при поддержке Управления институтов здравоохранения (TÜSEB) и Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK). Над вакциной работали специалисты из Университета Эрджиес в городе Кайсери.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на церемонии запуска производства по видеосвязи и поздравил всех причастных к созданию отечественного препарата.

«Мы предложим нашим гражданам вакцину Turkovac в качестве третьей альтернативы наряду с вакцинами Sinovac и BioNTech. Я знаю, что некоторые наши граждане, несмотря на все риски, ждали вакцинации нашим собственным препаратом. Я призываю этих граждан как можно скорее записаться на прием и получить прививку Turkovac», — сказал турецкий лидер.

Доклиническая фаза исследований стартовала в октябре 2020 года. Через месяц началась первая степень клинических испытаний, в рамках которой добровольцами стали 44 человека.

Первая доза препарата во время второй фазы, в которой участвовали 250 человек, была введена 10 февраля 2021 года. После получения пригодных результатов была запущена третья стадия клинических испытаний. Первая доза вакцины в рамках третьего этапа тестов была введена 22 июня в городской больнице Анкары.

Несмотря на то что Turkovac пытаются представить как долгожданное изобретение, которое введет Турцию в малочисленный список стран-разработчиков вакцин от COVID-19, на самом же деле многие местные врачи обеспокоены применением непроверенного препарата.

В частности, представители Турецкой медицинской ассоциации (TTB) в своем заявлении заметили, что результаты третьей фазы клинических испытаний так и не были обнародованы. Это, по мнению организации, подрывает доверие к отечественной разработке.

«Заявление министерства здравоохранения о предоставлении разрешения на экстренное использование Turkovac считается поводом для научной обеспокоенности. Мы призываем минздрав взять на себя ответственность за просвещение общественности, а также избегать вводящей в заблуждение риторики противников вакцинации и негативных ситуаций, которые могут стать причиной недоверия к прививкам. Мы просим не терять времени и поделиться результатами работы со всей страной», — говорится в заявлении TTB.

В настоящее время Турция ежедневно фиксирует около 19 тыс. случаев заболевания коронавирусом и около 200 летальных исходов. Анкара объявила об обнаружении нового штамма «Омикрон» у себя в стране 11 декабря.

Согласно официальным данным, около 82% взрослого населения республики привито двумя компонентами вакцин Sinovac или Pfizer/BioNTech.

В то время как другие европейские страны недавно ввели ограничения в связи с ускорением распространения вируса, Турция отказалась от подобных мер. Вместо этого, власти призывают людей соблюдать медицинские протоколы — носить маски, держать социальную дистанцию и вакцинироваться.

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