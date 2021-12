Пожар вспыхнул на НПЗ Exxon в Техасе, есть пострадавшие

Бейтаун, 23 декабря. Четыре человека получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в четверг на нефтеперерабатывающем комплексе Exxon в штате Техас.

Представитель Exxon сообщил в ходе пресс-конференции, что пожар затронул цех по производству бензина.

На производственной площадке в Бейтауне расположены химический завод, завод по производству олефинов и четвертый по величине в США нефтеперерабатывающий завод, способный перерабатывать свыше 560 тысяч баррелей сырой нефти в день.

Источники, знакомые с ситуацией сообщили, что пожар произошел на установке гидроочистки, которая была закрыта в среду из-за утечки в обходной линии. Указывается что все пострадавшие в ходе инцидента являются сотрудниками подрядной организации, которая занималась устранением утечки.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил в Twitter, что трое пострадавших были доставлены в больницу на спасательном вертолете, а четвертый — на машине скорой помощи. Все они находятся в стабильном состоянии.

Он сказал, что первоначальные сообщения указывали на то, что на заводе произошел взрыв, который потряс здания в этом районе.

В июле 2019 года в результате взрыва и пожара на установке регенерации пропилена на заводе в Бейтауне пострадали 37 рабочих.