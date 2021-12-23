Рок-музыканты рассказали, как либеральная тусовка вытесняет патриотизм из культурной жизни страны

Российские рок-музыканты и представители общественных организаций обсудили в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проблемы патриотического воспитания молодежи. Главной причиной его нехватки эксперты считают концентрацию российских медиаресурсов в руках либерального класса, воспитанного в духе пренебрежения интересами родины.

«Наше общество поделено на два лагеря: есть патриотический лагерь и есть либеральный. По своему опыту скажу, что в руководстве почти всех медийных историй везде сидят люди с либеральными взглядами. И они очень сильно двигают свою тему, а вот тему патриотизма — задвигают», — рассказал лидер рок-группы «Декабрь» Михаил Семенов.

Федеральное агентство новостей /

По мнению музыкантов, большинство населения России настроено патриотично, однако в медийном пространстве доминируют антипатриотичные взгляды. И связано это прежде всего с тем, что ключевые медиаресурсы находятся в руках российских либералов, которые проводят глобалистскую политику.

«Патриотически настроенная часть народа, по моим ощущениям, составляет процентов 90 населения. Но нюанс в том, что гораздо меньший процент либерально настроенных людей формируют наш медиа-класс. Они распоряжаются медиаресурсами, которые оказались перехвачены ими в 1990-е годы и до сих пор остаются в их руках», — отметил гитарист группы «Зверобой» Алексей Иовчев.

Яркий пример того, как нивелируется патриотическая тема в ключевых российских СМИ и в социальных медиа, по словам экспертов, — тема Русской весны, Донбасса в частности.

«По телевизору тема Донбасса поднимается в политических передачах, во всяких ток-шоу. Но если мы возьмем, например, рок-тусовку, музыкальный истеблишмент, радио, большие фестивали, даже те, которые делаются за счет государства, вы там эту тему вообще не найдете. Здесь действуют двойные стандарты. После 2014 года наши песни убрали с радио сразу. Например, нашу песню «Мы не оставим города», которая стала ассоциироваться именно с Русской весной. И ряд фестивалей перестали сотрудничать с нами, говоря, что мы разжигаем не те настроения в обществе. И это почти везде. Проблема в том, что все эти концертные агентства такие либеральные. И даже, беря деньги у государства, там будут играть группы, которые поют о том, что в России очень плохо живется», — рассказал Михаил Семенов.

Проблемы, по словам экспертов, создаются патриотическим произведениям и в сфере кинопроката.

«Вот, например, фильм «Ополченочка» — его создатели столкнулись с огромными проблемами в прокате. По большому счету, они за два года так до проката и не добрались. Дело в том, что прокатные сети у нас — это все американские компании. По этой причине, получив в России прокатное удостоверение, производители фильма в прокат все равно не попали. В связи с этим даже возникает вопрос некого суверенитета Российской Федерации в этой области», — отметил Алексей Иовчев.

Среди других фильмов патриотического содержания с нелегкой прокатной судьбой музыкант отметил фильм «Солнцепек».

«Он сделан явно дорого — это не любительская работа. Но кто его продюсировал — непонятно. Видимо, создателям этого фильма приходиться это скрывать. Хотя я видел в соцсетях, какое колоссальное было ожидание этого фильма. То есть запрос на патриотическую тему в обществе существует, но опять же медиакласс ее боится как огня, бежит от нее как черт от ладана», — пояснил Алексей Иовчев.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Этим же, по мнению экспертов, объясняется такое непропорционально большое присутствие украинских музыкальных коллективов, настроенных откровенно негативно к нашей стране, в музыкальной жизни России.

«Считается, что они качественный продукт делают. Ну, пусть делают. Но по-человечески мне не очень приятно, когда они возвращаются туда, им дают микрофон и они говорят крайне неприятные вещи для нас. И вот это нутро их видно, и сбор этом 1,5-процентный [на военные нужды] они платят. У меня это их лицемерие никого сочувствия и понимания не вызывает. Мне это неприятно», — прокомментировал Алексей Иовчев.

По мнению организатора фестиваля «Мы вместе» Дмитрия Руденко, проблема превращения Украины в недружественное нам государство остро ставит вопрос защиты национального менталитета как в России, так и в сопредельных государствах.

«Украинцы — те же русские. То, что их втянули в гражданское противостояние, — это страшно», — пояснил Дмитрий Руденко.

Задачам защиты национального менталитета, по его словам, отвечает и запланированный фестиваль рок-музыки «Мы вместе».

«Мы видим дефицит русской музыки, людей, поющих русскими чувствами на русском языке о проблемах своей страны, музыки, в которой ярко выражена гражданская позиция», — рассказал Дмитрий Руденко.

В содержательном плане, по словам руководителя петербургского отделения движения «Оплот» Руслана Славянова, акцент организуемого фестиваля делается на проблемы Русского мира, на развитие тех идей, которые воодушевили российское общество в период событий Русской весны 2014 года.

«В настоящее время не так много проводится культурных мероприятий, которые бы отражали саму идею Русской весны, Русского мира. Поэтому это мероприятие и направлено на то, чтобы объединить людей, которые несут эту идею в массы с помощью своей музыки», — рассказал Руслан Славянов.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Идеи Русской весны, по мнению экспертов, как раз и демонстрируют те основные принципы патриотического воспитания, которые необходимо вводить в жизнь нашего общества.