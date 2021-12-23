Политологи: Слова Блинкена о том, что без США наступит хаос, вызвали противоположную оценку экспертов

США больше не могут устанавливать в мире какой-либо порядок. Все их вмешательства в жизнь других стран сегодня заканчиваются войной. Вашингтон сеет смерть и разруху. Об этом ФАН рассказали российский политик Николай Стариков и политолог-американист Владимир Можегов, комментируя утверждение представителей американского правительства о том, что США следят за демократией и порядком на планете.

Накануне во время пресс-конференции главы Госдепартамента США государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что без лидерства Соединенных Штатов мир может погрузиться в хаос. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные суждения эгоистичной философией.

Эксперт по внутренней и внешней политике США Владимир Можегов считает, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена отражает реакцию американского истеблишмента на представленный Россией проект соглашения и договора по безопасности и гарантиям со странами НАТО.

«Наш МИД передал США документ, из которого следует, что “американский мир”, который был построен США после Второй мировой войны, больше не существует. Так считаем мы и дружественные нам страны. Началась новая эра. Власти США все еще живут в своей “парадигме”, но объективная реальность стала другой. Именно поэтому предложение России вызвало панику в правящих кругах Соединенных Штатов. Они сравнивают предоставленный проект документа с Ялтинским договором, подписанным главами Великобритании, США и [на тот момент] руководителем нашего государства Иосифом Сталиным. На конференции “Большой тройки” в 1945 году определили и обозначили общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния стран-союзников. Именно это, как шаг к всеобщей безопасности, предлагает Россия повторить сегодня», — уточнил историк.

Собеседник ФАН выразил мнение, что мир, в котором некогда место гегемона занимали Соединенные Штаты, показал свою полную непригодность, а Вашингтон — собственную несостоятельность.

ПолитРоссия /

«США многократно вмешивались в дела суверенных государств, они организовывали в других странах перевороты, устраивали экономические блокады и вводили со своими сателлитами санкции, прибегали к агрессии. Россия снова сильна, у нас имеется ядерный щит и современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты “Циркон”. С мнением нашего государства приходится считаться. РФ и КНР предложили упорядочить международные отношения, и от этого предложения нельзя отмахнуться», — пояснил публицист.

Аналитик напомнил, что в последнее время Россия находилась под постоянным давлением Запада. Он подчеркнул, что недружественные действия оппонентов нашей страны переросли в открытые провокации и создали у границ России горячие точки, которые мы расцениваем как прямую угрозу безопасности нашей страны.

«Полагаю, американские стратеги еще не до конца понимают, что произошло. У них шок. Блинкен не тот человек, который способен делать правильные выводы. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в этом плане человек более разумный и рациональный, именно он несколько раз предостерегал НАТО от продвижения на восток. Есть надежда, что он поможет Вашингтону осмыслить ситуацию и принять правильное решение. Речь идет, конечно, не о назначенном на роль президента США Джо Байдене, а о тех силах, которые стоят за его спиной и принимают решения», — заметил политолог.

Можегов добавил, что Россия видит мир многополярным: существуют державы и народы, мнения которых нельзя игнорировать. Помимо нашей страны, это Китай, Турция, Иран, Индия. По словам международного эксперта, нельзя не прислушиваться к словам официальных представителей США и Великобритании, но англосаксам следует существенно умерить свой пыл и уважать партнеров.

«Все понимают, что Вашингтон зашел в тупик. Американцы не сумели построить справедливый мир, они не могут навести порядок даже в собственном доме. В США царят бардак и хаос: страна переживает кризис, люди страдают от роста цен, перебоев с продовольствием, разгула преступности, навязывания ЛГБТ-принципов и нацизма в виде движения BLM. Такие “ценности” не нужны ни одной нормальной цивилизации. Европейская культура и история уничтожаются. Запад превращается в постхристианский мир, и нормальным людям, проживающим там, это не нравится», — сообщил политолог-американист.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт образно сравнил Соединенные Штаты с ползущим по земле драконом, который сжигает и пожирает все на своем пути. Он заявил, что время «чудовища» закончилось. Владимир Можегов высказал мнение, что европейские народы запуганы своим «старшим союзником», но при первой возможности могут восстать против паразитической «дружбы», навязанной США, и собственных, исполняющих указы Вашингтона, правительств.

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков обратил внимание, что сегодня США являются залогом дестабилизации и хаоса. Он напомнил, что ранее вторжение США в какое-либо независимое государство несло разрушения и смерть, после чего происходило видоизменение мирового порядка. Сегодня, по мнению аналитика, развязывание войн Вашингтоном несет кровь, массовые убийства и полное разрушение какого-либо порядка.

«Хаос сегодня — цель политики США. Это стратегия, направленная на сохранение доминирования, и тактика, которая ведет к тотальному хаосу. Как пример мы можем обратить внимание на историю с Египтом — страной, которая является идейным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В рамках планируемого американцами хаоса в этом регионе, который получил романтическое название “Арабская весна”, Вашингтон добрался и до Каира, профинансировав в Египте цветную революцию и оказав давление на правительство, которому запретил противостоять оппозиции. Американцы привели к власти экстремистов “Братьев-мусульман” (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. — Прим. ФАН), и только обратный переворот, повлекший много жертв и сопровождаемый осуждением со стороны США, сумел убрать от власти этих преступников, и Египет смог вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей /

Стариков заключил, что США потеряли авторитет, так как тактика этой страны — уничтожение других государств и посев хаоса по всему миру. Он добавил, что, говоря упрощенным языком, «США хорошо, когда другим государствам плохо».

«Именно для того, чтобы подорвать экономику и внутренний уклад жизни в Китае, Америка проводит дестабилизирующую работу в сопредельных с ним государствах и чинит помехи при транспортировке и в местах реализации китайских товаров. Рядом с границами главных соперников США — Китая и России — тлеют и раздуваются серьезные конфликты. Прежде всего, это Тайвань и Украина с Донбассом. Напряженность, которая возникла в этих регионах, не случайна. Американцы “пробуют”, как пробовал когда-то Наполеон. Затем разгромить СССР пытался Адольф Гитлер. Это получилось только у Ельцина и Горбачева: империя перестала существовать в 1991 году», — высказал свое мнение политик.

Собеседник ФАН заметил, что любой передел мира сопровождается войной: это, к сожалению, неизбежно. Подобное происходило после уничтожения Советского Союза: на постсоветском пространстве вспыхнуло множество военных конфликтов. Именно поэтому, по словам Старикова, Россия и Китай укрепляют обороноспособность своих армий.

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