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Полиция возбудила дело о клевете из-за публикации о синдроме Аспергера у сына Рудковской

Общество
Полиция возбудила дело о клевете из-за публикации о синдроме Аспергера у сына Рудковской
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 декабря. Правоохранители возбудили дело о клевете из-за публикации о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. В материале речь шла о якобы обнаруженном у мальчика, известного под прозвищем Гном Гномыч, синдроме Аспергера .

О том, что у юного Александра Плющенко будто бы диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС), писало издание «СтарХит» в мае прошлого года. Из-за этой публикации Рудковская решила наказать редакторов, подключив к процессу адвоката Александра Добровинского. Гном Гномыч прошел судебно-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его ментальное здоровье.

В итоге полиция возбудила уголовное дело о клевете, но пока в отношении неустановленных лиц, пишет Telegram-канал Mash. Виновнику может грозить наказание в виде 2 миллионов штрафа или двух лет лишения свободы.

Ранее Яна Рудковская отреагировала на избиение фигуриста Дмитрия Соловьева. Продюсер потребовала для виновников самого сурового наказания.

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