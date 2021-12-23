Покупатели в ЕС отказались от поставок дополнительного газа по рекордным ценам

Москва, 23 декабря. Поставки российского газа в Европу уменьшились в связи с сокращением числа запросов от клиентов «Газпрома», пишет Bloomberg.

Ежегодно «Газпром» и его партнеры определяют минимальный объем газа, который поставляется и оплачивается по заранее оговоренной формуле. Это дает возможность потребителям получать газ по ценам ниже, чем на биржах.

Часть покупателей исчерпала свои лимиты на приобретение газа по ценам долгосрочных контрактов. Теперь они вынуждены покупать дополнительные объемы газа. Цены на него в Европе взлетели, поэтому многие потребители не желают или не имеют возможности покупать газ по нынешней стоимости. Европейские партнеры «Газпрома» при этом подчеркивают, что все обязательства российская компания перед ними выполнила.

Стоимость газа, по данным на 22 декабря, на рынке ЕС составила 2190 долларов за тысячу кубометров.

Европа израсходовала четвертую часть закачанного в ПХГ газа. Объем энергоресурса в хранилищах Австрии, Германии и Нидерландов к началу отопительного сезона был гораздо меньше, чем в предыдущие годы.