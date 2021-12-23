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Политолог Голубь: «Только переговоры России и США могут определить будущее народа Украины»
Политика
Политолог Голубь: «Только переговоры России и США могут определить будущее народа Украины»
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-глава СБУ Игорь Смешко назвал три условия, при которых Украина откажется от идеи вступления в НАТО, в частности речь идет о возвращении Крыма, новом соглашении в дополнение к Будапештскому меморандуму и праве страны заключать двусторонние военные соглашения с другими государствами. Кто бы и какие условия ни ставил, до них никому нет дела. Учитывая марионеточность киевских властей, только российско-американские переговоры могут определить будущее народа Украины. Об этом в беседе с ФАН сказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

По словам политолога, Украина, которая отказалась от нейтрального курса и утратила субъектность, не может дать России никаких гарантий. Рассматривать какие-либо условия Киева не имеет смысла, надо договариваться с США.

«Странно говорить о каком-то дополнении к Будапештскому меморандуму. Он де-факто утратил силу, по крайней мере, с начала срока Виктора Ющенко, когда был открыто провозглашен курс на отказ от нейтрального статуса и вступление в НАТО. Именно этим курсом в конечном итоге объясняется решение жителей Крыма и Донбасса, которые не согласились жить при марионеточном проамериканском неонацистском режиме», — отметил политолог.

Политолог Голубь: Только переговоры России и США могут определить будущее народа Украины
vk.com / @yuri_golub

Киев, как считает Голубь, давно отказался не только от нейтрального, но и от любого статуса в международных отношениях. Всем давно понятно, кто стоит за спинами киевских политиков самого высокого уровня. Соответственно, и договариваться надо с тем, «кто музыку заказывает».

«Условия, которые ставят хоть бывшие, хоть нынешние представители режима, мало кого волнуют. О любых гарантиях можно вести диалог только с США, только российско-американские переговоры могут определить будущее народа Украины», — заключил политолог.

А на Западе тем временем уже жалеют о том, что Джордж Буш когда-то вообще заикнулся о членстве в НАТО Украины и Грузии.

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