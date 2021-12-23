Правительство РФ направило 3 млрд рублей дотаций на балансировку бюджета трех регионов

Москва, 23 декабря. Три региона суммарно получат от федерального центра 3 миллиарда рублей, чтобы сбалансировать свои бюджеты, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Севастополе, Ингушетии и Еврейской автономной области. Они получат 382,5 миллиона, 890,734 миллиона и 1,913 миллиарда рублей соответственно.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год в размере 3 186 707,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поставил подпись под распоряжением о предоставлении дополнительных 30 млрд рублей на помощь в балансировке бюджетов 45 субъектов.