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Новое предсказание Ванги о судьбе России в 2022 году удивило общественность

Общество
Новое предсказание Ванги о судьбе России в 2022 году удивило общественность
пресс-служба первого канала

Москва, 23 декабря. Исследователи предсказаний знаменитой болгарской ясновидящей Ванги опубликовали новое шокирующее пророчество о судьбе России в 2022 году. Соответствующую информацию обнародовал «Астромеридиан».

В своем предсказании Ванга утверждала, что два мировых лидера пожмут друг другу руки. Именно это и станет судьбоносным событием для всего мира. Однако ясновидящая не уточнила, кто именно пойдет на примирение.

«Россия — праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — говорила Ванга.

Новое предсказание Ванги о судьбе России в 2022 году удивило общественность
pixabay.com /

Эксперты по предсказаниям также напомнили общественности о словах Ванги, которые будут очень актуальными в грядущем году.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», — говорила ясновидящая.

Предсказание Ванги о судьбе Украины в 2022 году ранее поразило читателей издания Нyser. Провидица спрогнозировала твердость государства на пути к цели и достижению результатов, несмотря на все скитания Киева. Однако далеко не все пользователи Сети поверили словам ясновидящей.

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россия ванга предсказание ясновидящая
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