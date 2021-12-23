Главные новости дня: 23 декабря

ФАН публикует дайджест событий 23 декабря.

Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию

Глава РФ Владимир Путин подвел итоги уходящего 2021 года и ответил на самые важные вопросы, которые касаются как нашей страны, так и всего мира. В этом году мероприятие вернулось в офлайн-формат, оно проходило очно в Манеже. Это место было выбрано специально, поскольку огромное пространство позволяет разместить всех участников с соблюдением противоковидных мер.

«Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного ректора КФУ Гафурова

Участники заседания регсовета «Единой России» приняли решение о временном приостановлении членства ректора КФУ Ильшата Гафурова. Он является обвиняемым по делу о заказном убийстве.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Страны ЕС 21 декабря нарастили отбор газа из хранилищ до рекордного значения

Gas Infrastructure Europe ведет наблюдения за энергетической системой Евросоюза с 2011 года. Представители компании утверждают, что достигнутый 21 декабря уровень отбора газа в 762 миллиона кубометров является абсолютным рекордом.

Глава «Нафтогаза» Витренко признал критическое положение компании

Компания «Нафтогаз» переживает тяжелый кризис. Глава компании Юрий Витренко заявил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене. Украинского газа давно не хватает для обеспечения потребностей всех клиентов компании. «Нафтогаз» в любом случае будет покупать газ – по крайней мере, до тех пор, пока не уменьшится уровень потребления клиентов до тех объемов, которые можно добыть в стране.

ФБА «Экономика сегодня» /

Суд арестовал вице-спикера красноярского парламента Натарова, обвиняемого в растрате

Следователи добились ареста Сергея Натарова. Следствие считает, что на счету вице-спикера парламента Красноярского края не менее восьми эпизодов, которые квалифицируются по статье «Растрата». Несколько лет назад правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сына парламентария. По версии следователей, он может быть причастен к мошенничеству, совершенному в ходе закупки угля для нужд администрации города Игарки.

Вещдок по уголовному делу мог стать причиной смерти магаданского депутата Крамаренко

Рядом с трупом магаданского депутата Александра Крамаренко было обнаружено полуавтоматическое ружье Benelli. Именно оно фигурирует в деле о незаконной охоте, отметил парламентарий Александр Хинштейн.

Найденная в заснеженном овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

Пятилетняя девочка, которую обнаружили в овраге на территории поселка Прокудино, пережила клиническую смерть. Об этом рассказала уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя на своей странице в Instagram.

instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи

Певице Марине Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в московской квартире, провели операцию. Артистка прошла хирургическую процедуру восстановления кожи. Обгоревшей исполнительнице предстоит перенести еще несколько операций, пишет Telegram-канал 112. Хлебникову ожидают реабилитация и длительное восстановление. Новый год певица будет встречать в больнице.

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара снизился по отношению к рублю, в то время как евро укрепилось к российской валюте. Доллар торгуется на уровне 73,61 рубля. Это на 13 копеек меньше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии. Курс американской валюты продолжает снижаться с 20 декабря. Он также приближается к локальному минимуму, достигнутому 10 декабря.

Дело о подарках: Дед Мороз не получал писем от юриста из Петербурга

Резиденция Деда Мороза не получала писем от юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева. Ранее журналист из Вологодской области рассказал президенту России о юристе из Санкт-Петербурга Игоре Мирзоеве, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот уже 23 года не исполняет его желание. Владимир Путин ответил, что может выступить адвокатом Деда Мороза.