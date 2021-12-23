Режиссер Владимир Бортко: «У нас очень умный президент, это факт»

17-я итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась чуть менее четырех часов. За это время лидер страны ответил на 55 вопросов журналистов, которые касались самых разных тем: начиная с международных отношений и заканчивая новой этикой и присутствием трансгендеров в женском спорте. На эти вопросы следовали четкие, но в то же время развернутые ответы президента. В беседе с ФАН народный артист РФ, режиссер Владимир Бортко поделился впечатлениями от прошедшего мероприятия.

«После этой почти четырехчасовой конференции очень трудно прямо сейчас сказать, какие вопросы были самыми трудными или интересными. Надо подробнее разобраться. Могу сказать только одно — у нас очень умный президент, и это факт», — сказал режиссер.

ФАН провел текстовую трансляцию большой конференции Владимира Путина, на которой присутствовали около 500 журналистов российских и иностранных СМИ.