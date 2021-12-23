Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба живет в своем мире

Москва, 23 декабря. Блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы о возвращении в российскую футбольную сборную.

Василий Уткин отреагировал на заявление Артема Дзюбы, который накануне в эфире подкаст-шоу «Больше спорта» сообщил, что готов пойти на примирение с тренером сборной России Валерием Карпиным, но не хочет «быть крайним». Своим мнением о высказывании нападающего «Зенита» блогер поделился с подписчиками YouTube-канала.

«Насколько же человек живет в своем мире. Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал. Это все напоминает гибридную информационную войну. Человек живет в своем мире. До такой степени, что абсолютно все воспринимает на свой лад», — заметил Уткин.

В эфире программы «Больше спорта» Дзюба вспомнил, как был арендован «Томи» после скандала с кражей денег в «Спартаке». Форвард признался, что многие партнеры по команде с опаской отнеслись к его появлению в коллективе.