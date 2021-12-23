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Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 17:48
Политика
Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 23 декабря. Решение вопроса о гарантиях безопасности для России может быть предельно эффективным и радикальным. Об этом заявили читатели портала Sky News в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Британцы нашли рациональным стремление российского лидера обеспечить защиту Российской Федерации от расширения НАТО на восток. Москва не стремится ставить свои ракеты у самого Белого дома, так почему НАТО имеет право разворачивать оружейные комплексы в нескольких минутах полета от Кремля, задаются вопросом подданные Соединенного Королевства.

«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», — заметил пользователь Twitter с никнеймом whitehallgate1.

«Путин прав! Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», — высказался Christopher Rose.

Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
ФБА «Экономика сегодня» /

С другой стороны, возможно, Москве следует быть более дерзкой на мировой арене, отмечают читатели. Пользователям пришлись по душе замечания Путина по поводу территориальных споров между США и Мексикой по поводу Техаса и Калифорнии.

«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрим, как им это понравится!» — в шутку предложила Lin Cassidy.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 23 декабря в московском Манеже и длилась почти четыре часа. Вскоре после оживленной беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал послание главы государства Федеральному собранию в начале 2022 года.

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Все новости / Политика / Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
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