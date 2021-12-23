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Три компании режиссера Сергея Соловьева ликвидировали после его смерти

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:54
Общество
Три компании режиссера Сергея Соловьева ликвидировали после его смерти
Global Look Press  /  Valerie Plotnikov/Russian Look

Москва, 23 декабря. После смерти российского режиссера Сергея Соловьева ликвидированы все компании, в которых он был учредителем, сообщил источник ФАН.

ИП автоматически ликвидировалось в день смерти Соловьева. В середине декабря ОБФ «Международный Дом «Кино Плюс»» покинули все 16 его учредителей. В настоящий момент в процессе ликвидации находится последнее предприятие режиссера — ООО «Линия Уино «Студия Сергея Соловьева».

Создатель драмы «Нежный возраст» скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. В последние годы Соловьев охладел и к бизнесу, и к творческой деятельности. Всему виной — смерть старшего сына Дмитрия, которого не стало в 2018 году. Единственной наследницей постановщика является дочь Анна от актрисы Татьяны Друбич.

Ранее актриса Ольга Сидорова рассказала о последнем дне Соловьева. По ее словам, режиссер находился дома, с ним была сиделка. Еще утром с кинематографистом все было в порядке, а затем у него произошел сердечный приступ.

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соловьев режиссер бизнес
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