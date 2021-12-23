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Сенатор Тед Круз планирует участвовать в выборах-2024

Весь мир
Сенатор Тед Круз планирует участвовать в выборах-2024
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 декабря. Сенатор Тед Круз заявил, что оптимистично настроен по поводу своих шансов на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии в 2024 году, даже несмотря на то, что бывший президент Дональд Трамп сообщил о своей возможности баллотироваться.

В интервью консервативному изданию The Truth Gazette, Круз сказал, что рассмотрит возможность баллотироваться в Белый дом в 2024 году. Круз назвал «весьма вероятным» возможность выдвижения его кандидатуры избирателями-республиканцами.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на то, что он «занял второе место» во время праймериз Республиканской партии в 2016 году, существует исторический прецедент, когда кандидаты, занявшие второе место, получат одобрение в ходе следующей президентской гонки.

«Исторически сложилось так, что занявший второе место почти всегда является следующим кандидатом. Так было еще со времен Никсона или Рейгана, Маккейна или Ромни. Это повторялось неоднократно», — заявил политик.

По его словам, республиканцы, занявшие второе место на партийных праймериз, вступают в следующую гонку «с огромной базой поддержки». Он также отметил, что в 2016 году его кампания собрала «более 92 миллионов долларов», что является «самой большой суммой, которую когда-либо собирал республиканец за всю историю президентских выборов».

Это не первое заявление сенатора о возможном выдвижении на выборах 2024 года. В июле в интервью консервативному изданию Newsmax Круз также упоминал, что он «определенно рассматривает» возможность участия в выборах. Его нынешний срок полномочий в Сенате заканчивается в 2025 году.

Между Крузом и Трампом сложились напряженные отношения во время предвыборной гонки 2016 года. Дело дошло до личных оскорблений, когда будущий президент оскорбил жену своего оппонента и предположил, что его отец, возможно, был причастен к убийству Джона Кеннеди. Круз, в свою очередь, называл Трампа «трусом» и «патологическим лжецом».

Несмотря на неприятие некоторых Республиканцев и активные попытки Демократической партии обвинить экс-президента в попытке организовать захват власти в январе 2020 года, Дональд Трамп остается главным претендентом на предстоящие президентские выборы от Республиканской партии. Даже если по каким-либо причинам он не сможет баллотироваться на выборы, претендент от Республиканцев будет во многом вынужден двигаться в фарватере политики Трампа, что подразумевает продолжение межпартийной конфронтации, поляризацию избирателей и дальнейшее углубление общественного раскола.

СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
Global Look Press / Leigh Vogel-Pool / Keystone Press Agency

Демократическая партия, несмотря на заявления президента Джо Байдена о намерении баллотироваться на второй срок, уже начала подыскивать ему замену на предстоящих выборах. Это связано как с состоянием здоровья хозяина Овального кабинета, так и со стремительным падением его рейтинга.

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