Сенатор Тед Круз планирует участвовать в выборах-2024

Вашингтон, 23 декабря. Сенатор Тед Круз заявил, что оптимистично настроен по поводу своих шансов на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии в 2024 году, даже несмотря на то, что бывший президент Дональд Трамп сообщил о своей возможности баллотироваться.

В интервью консервативному изданию The Truth Gazette, Круз сказал, что рассмотрит возможность баллотироваться в Белый дом в 2024 году. Круз назвал «весьма вероятным» возможность выдвижения его кандидатуры избирателями-республиканцами.

Is he is outta his fcking mind! I wanna vote #TedCruze outta #Texas , period. He thinks he’ll become POTUS one day. ???? https://t.co/jkSXiyqaIx

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на то, что он «занял второе место» во время праймериз Республиканской партии в 2016 году, существует исторический прецедент, когда кандидаты, занявшие второе место, получат одобрение в ходе следующей президентской гонки.

По его словам, республиканцы, занявшие второе место на партийных праймериз, вступают в следующую гонку «с огромной базой поддержки». Он также отметил, что в 2016 году его кампания собрала «более 92 миллионов долларов», что является «самой большой суммой, которую когда-либо собирал республиканец за всю историю президентских выборов».

‘The runner-up is almost always the next nominee': Cruz says he's well-positioned for 2024 #SmartNews

Talk about a nightmare.Ted Cruze for president.This fool can’t even do anything for the people of Texas.That is except run to Cancun during an emergency. https://t.co/fQiX2wqkWn