Эксперт по деловому этикету Грохотова назвала открытыми жесты Путина на пресс-конференции

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин вел себя открыто, без экспрессии во время пресс-конференции. Об этом заявила эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова.

Большая пресс-конференция главы государства прошла в Манеже в очном формате. На мероприятие аккредитовали только 507 журналистов. Глава государства в начале события занял место за столом перед микрофонами. Рядом с ними лежали зеленая папка, ручка, блокнот и белая термокружка.

Грохотова считает, что в данных предметах нет никакого символизма, а цвет папки на самом деле не имеет особого значения. Однако она одним словом охарактеризовала поведение лидера.

«В рабочем кабинете Владимира Владимировича Путина в Кремле на разных фото разные папки. Иногда для удобства в работе папки могут не только подписываться, но и сортироваться по цветам. У него и кабинет довольно минималистичен. Хотя само убранство Кремля далеко от минимализма по понятным причинам. Но рабочее пространство — простое», — отметила Грохотова.

pixabay.com /

Эксперт добавила, что кружка на столе является давней привычкой главы государства. Президент использует блокнот и ручку, чтобы делать заметки во время мероприятия. По ее словам, Путин придерживается минимализма не только в предметах, но и в одежде. Это говорит о сдержанности и фокусе на главном.

«У Путина жесты очень умеренные. Без экспрессии. Позу сегодня не видно. Ноги не видны. Но обычно позы открытые», — сказала специалист по деловому этикету «ПолитЭксперту».

Стоит отметить, что Владимир Путин ранее заявил, что США вряд ли смогут препятствовать экономическому росту Китая. По его словам, КНР с 2035 по 2050 годы займет лидирующие позиции в мировой экономике.