Брюссель, 23 декабря. Цены на газ на европейской бирже в третьей декаде декабря достигли небывалых значений.

Некоторые политики ЕС пытаются обвинить в сложившейся ситуации Россию, однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал истинную причину роста стоимости энергоносителей.

Аналитик уверен, что главная проблема состоит в ошибочных действиях Евросоюза и его нежелании признать собственные ошибки. Очевидно, что Европа попыталась слишком быстро перейти на возобновляемые источники энергии, не оценив всех рисков. Однако руководство ЕС не хочет сойти с выбранного пути или хотя бы притормозить выполнение заявленного плана, который только вредит европейским странам.

«Я думаю, основная причина заключается в том, что вместо того, чтобы признать очевидные ошибки, которые допустил Европейский союз и отдельные его страны в регулировании рынков энергетики, в частности, газа и электроэнергии, европейские демократы продолжают упорствовать», — заявил Митрахович в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

По словам эксперта в сфере энергетики, из-за своих действий Евросоюз оказался в энергетическом кризисе. В результате многие европейские предприятия оказались под угрозой закрытия. Более того, на текущий момент «зеленый» энергопереход привел к тому, что страны ЕС все активнее переходят на использование нефти и нефтепродуктов, а в Германии выросло потребление угля, от которого страна официально хотела отказаться.

Федеральное агентство новостей /

Как считает эксперт в сфере энергетики, в первую очередь Евросоюзу стоило бы вернуться к долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, запустить «Северный поток — 2», а заодно снять с него и газопровода OPAL все антимонопольные ограничения. Однако, по мнению Митраховича, Европа лишь усугубляет свое положение, игнорируя происходящее и не пытаясь скорректировать собственные действия в соответствии с имеющейся действительностью.

«Взятый курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии оказался слишком быстрым, и этот курс не учитывал имеющиеся технологические и экономические ограничения. Но вместо того, чтобы скорректировать темпы энергоперехода, признать свою неправоту и притормозить, они все дальше идут по этому пути. Европейская комиссия вместо того, чтобы предложить снова использовать долгосрочные контракты, предлагает запретить их после 2049 года. То есть, казалось бы, сами реалии подсказывают, что нужно делать, но ЕК продолжает "давить" долгосрочные договоры. Конечно, спекулянты на это реагируют, взвинчивая цены на бирже», — подчеркивает аналитик Станислав Митрахович.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее назвал единственный реальный способ остановить запуск газопровода «Северный поток — 2».