Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 17:04
17:01
Спорт
Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба живет в своем мире
17:00
Общество
Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
16:59
Происшествия
Юный самбист получил шесть лет колонии за смертельное ДТП в Петербурге
16:59
Политика
Читатели Sky news поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
16:58
Общество
Елена Панина: «Уничтожение «партии мира» — это путь к войне»
16:57
Происшествия
Труп священника с признаками насильственной смерти нашли в Нефтекамске
16:54
Общество
Три компании режиссера Сергея Соловьева ликвидировали после его смерти
16:48
Видео
Житель Ирака попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря картине из ниток
16:48
Весь мир
Ультраправый член израильского парламента угрожал оружием двум арабам в Тель-Авиве
16:48
Общество
Российский ФБР присоединился к кампании в поддержку незаконно осужденного в США иммигранта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Митрахович назвал главную причину высоких цен на газ в Европе

Экономика
Аналитик Митрахович назвал главную причину высоких цен на газ в Европе
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 23 декабря. Цены на газ на европейской бирже в третьей декаде декабря достигли небывалых значений.

Некоторые политики ЕС пытаются обвинить в сложившейся ситуации Россию, однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал истинную причину роста стоимости энергоносителей.

Аналитик уверен, что главная проблема состоит в ошибочных действиях Евросоюза и его нежелании признать собственные ошибки. Очевидно, что Европа попыталась слишком быстро перейти на возобновляемые источники энергии, не оценив всех рисков. Однако руководство ЕС не хочет сойти с выбранного пути или хотя бы притормозить выполнение заявленного плана, который только вредит европейским странам.

«Я думаю, основная причина заключается в том, что вместо того, чтобы признать очевидные ошибки, которые допустил Европейский союз и отдельные его страны в регулировании рынков энергетики, в частности, газа и электроэнергии, европейские демократы продолжают упорствовать», — заявил Митрахович в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

По словам эксперта в сфере энергетики, из-за своих действий Евросоюз оказался в энергетическом кризисе. В результате многие европейские предприятия оказались под угрозой закрытия. Более того, на текущий момент «зеленый» энергопереход привел к тому, что страны ЕС все активнее переходят на использование нефти и нефтепродуктов, а в Германии выросло потребление угля, от которого страна официально хотела отказаться.

Аналитик Митрахович назвал главную причину высоких цен на газ в Европе
Федеральное агентство новостей /

Как считает эксперт в сфере энергетики, в первую очередь Евросоюзу стоило бы вернуться к долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, запустить «Северный поток — 2», а заодно снять с него и газопровода OPAL все антимонопольные ограничения. Однако, по мнению Митраховича, Европа лишь усугубляет свое положение, игнорируя происходящее и не пытаясь скорректировать собственные действия в соответствии с имеющейся действительностью.

«Взятый курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии оказался слишком быстрым, и этот курс не учитывал имеющиеся технологические и экономические ограничения. Но вместо того, чтобы скорректировать темпы энергоперехода, признать свою неправоту и притормозить, они все дальше идут по этому пути. Европейская комиссия вместо того, чтобы предложить снова использовать долгосрочные контракты, предлагает запретить их после 2049 года. То есть, казалось бы, сами реалии подсказывают, что нужно делать, но ЕК продолжает "давить" долгосрочные договоры. Конечно, спекулянты на это реагируют, взвинчивая цены на бирже», — подчеркивает аналитик Станислав Митрахович.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее назвал единственный реальный способ остановить запуск газопровода «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Митрахович назвал главную причину высоких цен на газ в Европе
газ европа
Комментировать