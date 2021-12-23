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Путин назвал развитие инфраструктуры малых городов одним из драйверов роста

Общество
Путин назвал развитие инфраструктуры малых городов одним из драйверов роста
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Развитие инфраструктуры малых городов является одним из факторов роста страны, сообщил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на своем ежегодной большой пресс-конференции.

Президент заявил, что развитие инфраструктуры, автомобильных, железных дорог, а также авиационного транспорта является одним из важных драйверов роста. Путин отметил, что в него будут вложены колоссальные ресурсы.

«Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов — мы всегда об этом говорим в последнее время», — заявил глава государства.

Связанность территорий и их транспортная доступность влияют на качество жизни, пояснил президент. Людям легче добираться до работы и места жительства, центров культуры, музеев и других мест. Путин добавил, что в ближайшие годы на развитие инфраструктуры из Фонда национального благосостояния будет выделено 2,5 трлн рублей.

В рамках пресс-конференции Путин прокомментировал многие интересующие россиян вопросы. К примеру, он отметил, что у него нет и никогда не было любимчиков в правительстве.

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