Путин назвал развитие инфраструктуры малых городов одним из драйверов роста

Москва, 23 декабря. Развитие инфраструктуры малых городов является одним из факторов роста страны, сообщил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на своем ежегодной большой пресс-конференции.

Президент заявил, что развитие инфраструктуры, автомобильных, железных дорог, а также авиационного транспорта является одним из важных драйверов роста. Путин отметил, что в него будут вложены колоссальные ресурсы.

«Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов — мы всегда об этом говорим в последнее время», — заявил глава государства.

Связанность территорий и их транспортная доступность влияют на качество жизни, пояснил президент. Людям легче добираться до работы и места жительства, центров культуры, музеев и других мест. Путин добавил, что в ближайшие годы на развитие инфраструктуры из Фонда национального благосостояния будет выделено 2,5 трлн рублей.

В рамках пресс-конференции Путин прокомментировал многие интересующие россиян вопросы. К примеру, он отметил, что у него нет и никогда не было любимчиков в правительстве.