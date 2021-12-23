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Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
Общество
Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
pixabay.com  / 

Москва, 23 декабря. Член Национального общества диетологов Алекс Плато прокомментировал желание многих россиян избавиться от тяги к сладкому.

По словам специалиста, искоренить непреодолимое желание отведать десерта можно всего за пару дней. Как пояснил Плато, теория о генетической предрасположенности к сладкому ошибочна, все зависит от самого человека. Важно помнить, что желание съесть что-нибудь вредное часто возникает у находящихся в стрессовом состоянии, сообщают «Вести Подмосковья».

Необходимо откорректировать свой образ жизни, добиться внутренней гармонии. При этом следует избегать и внешних раздражителей. Так, злоупотребление кофе, чаем или ноотропами тоже может спровоцировать тягу к сладкому. Похожим эффектом грозит и хронический недосып.

Как уверяет Плато, чтобы отказаться от сладкого, надо решить несколько задач: исключить стрессовые состояния, бодрящие энергетические напитки, кофеин, женьшень, ноотропы, черный чай, следует обязательно наладить режим сна, покончив с ночными просмотрами телевизора. Все это следует подкрепить увеличением уровня белка в организме. В меню нужно включить нежирную рыбу, мясо, яйца, творог и морепродукты. Такой комплексный подход приведет человека в стабильное спокойное состояние на протяжении всего дня и устранит тягу к сладкому.

Ранее ФАН сообщал о рекомендациях американского диетолога Лоры Бурак. По ее словам, употребление в пищу авокадо стабилизирует уровень сахара в крови и притупляет желание есть сладкое.

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сладкое зависимость диетолог
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