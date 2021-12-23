Житель Ирака попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря картине из ниток

Художники используют для создания своих шедевров не только кисти и краски. Саид Ховейди научился писать портреты с помощью ниток и булавок.

О необычном способе рисования житель Ирака узнал на мастер-классе в Ливане. Парня увлекла уникальная техника, и он сделал самую большую в мире картину одной нитью.

«Попасть в Книгу рекордов Гиннеса оказалось непростой задачей. Специальный комитет тщательно проверял мою картину. Были строгие критерии. Но у меня уже был опыт создания художественных работ», — рассказывает Саид.

Художник создал картину всего за 16 часов. Во время ее выполнения он потратил 6637 метров нити, а также 500 булавок.

Саид не просто сделал картину рекордных размеров, но и заложил в нее особый смысл. Он изобразил известного арабского деятеля Луджайну Салех, которая страдает от нарушения пигментации кожных покровов. Эта болезнь называется витилиго.

«Своей работой я хотел повысить осведомленность граждан, чтобы они узнали о болезни витилиго. Людей с этим недугом должно принимать общество, ценить их красоту», — объясняет житель Ирака.

Саид Ховейди больше всего боялся, что для попадания в Книгу рекордов Гиннеса ему не хватит времени на завершение картины.