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Индонезия отказалась от покупки партии Су-35 у России из-за дефицита бюджета

Армия
Индонезия отказалась от покупки партии Су-35 у России из-за дефицита бюджета
wikipedia.org  /  vitaly v. kuzmin/www.vitalykuzmin.net /CC BY-SA 4.0

Джакарта, 23 декабря. Индонезия отказалась от сделки по покупке 11 российских истребителей Су-35 из-за дефицита бюджета. Изначально контракт заключили в 2018 году.

Власти Индонезии отказались от сделки с Россией по приобретению партии истребителей Су-35 на один миллиард долларов. По данным CNN Indonesia, Джакарте не хватает денег на их покупку.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», — сообщило издание CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо.

В марте 2020 года агентство Bloomberg передало, что Джакарта может расторгнуть сделку из-за пандемии и угроз, поступающих из США. Американские власти пригрозили индонезийцам ведением экономических санкций за покупку вооружений у Москвы.

Ранее в Индонезию приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Джакарте он завершил турне по региону в рамках подготовки к саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием американского президента Джо Байдена.

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россия су-35 индонезия
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