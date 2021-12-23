Салтыкова рассказала, сколько денег заплатила за свою популярность

Москва, 23 декабря. Певица, актриса и телеведущая Ирина Салтыкова рассказала, как стала популярной в 90-х годах. Оказалось, артистке пришлось заплатить круглую сумму за раскрутку своего клипа.

Салтыкова приняла участие в YouTube-шоу «Алена, блин!». Артистка вспомнил свой путь к популярности в 90-х годах. Она призналась, что в то время никто не становился известным за такую маленькую сумму, какую заплатила она.

«Это десять тысяч долларов. Если сравнить, то Андрей Губин в тот день принес на телевидение сто тысяч долларов за раскрутку своего клипа. Я принесла свои деньги. За меня никто не платил», — рассказала Салтыкова.

У певицы были еще десять тысяч долларов. По дороге она купила на них брендовые платья. В августе у артистки состоялся первый эфир, а уже в сентябре состоялись первые выступления на дискотеках. Она стала одной из самых популярных звезд 90-х.

Салтыкова несколько лет встречалась с Павлом Буре. Недавно певица раскрыла подробности романа с хоккеистом.