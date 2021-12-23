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Песков сообщил, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Политика
Песков сообщил, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин уже приступил к концептуальной подготовке к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, послание главы государства Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.

Отметим, что сегодня, 23 декабря, в центральном выставочном зале «Манеж» прошла большая пресс-конференция президента России. Путин ответил на 55 вопросов о внутренней и внешней политике от представителей СМИ. Мероприятие с участием российского лидера длилось 3 часа 56 минут.

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