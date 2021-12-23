TAC: планы НАТО разместить войска в Румынии и Болгарии усиливают конфронтацию с Россией

Вашингтон, 23 декабря. Североатлантический альянс проводит безрассудную политику по отношению к России. Это может привести к фатальным последствиям для глобальной безопасности и самого блока НАТО, полагает американский эксперт Брэдли Девлин.

Аналитик Брэдли Девлин опубликовал статью на портале The American Conservative (TAC), в которой подверг резкой критике планы НАТО увеличить военное присутствие в Румынии и Болгарии. По его мнению, подобные действия могут привести к открытому вооруженному конфликту в Европе.

«Высшее руководство НАТО выступает за дальнейшее увеличение военного присутствия в ответ на демонстрацию Россией силы у границ Украины. Для альянса это верный способ сохранить свою значимость, а для Уолтерса (главком силами Альянса в Европе. — Прим. ред.) и других — сохранить свои должности», — предупредил Девлин.

По его словам, НАТО продолжает «бить в барабаны войны» и напрасно провоцирует Россию. В случае размещения дополнительных сил Запада в Румынии и Болгарии конфронтация между РФ и Альянсом опасно усилится, резюмировал аналитик TAC.

Ранее стало известно, каким образом США невольно содействовали разработке российских гиперзвуковых ракет. О жесткой реакции президента России Владимира Путина на возможность дальнейшего расширения НАТО сообщал «Царьград».