«Газпром» добился лучших показателей за 13 лет по добыче сырья

Москва, 23 декабря. «Газпром» по итогам года ожидает достижения рекордных показателей. Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021 году будет добыто 515 млрд кубометров газа (на 62,2 млрд кубов больше, чем в 2020-м), и более 100 млн тонн нефтяного эквивалента (впервые за все время работы).

Поставки газа на внутренний рынок выросли на 29,7 млрд кубометров. Это серьезный вклад в социально-экономическое развитие России.

«Конечно, самое важное для нас — это стабильная и надёжная поставка газа нашим российским потребителям», — подчеркнул Миллер.

По итогам года «Газпром» ожидает получить более 2 трлн рублей в качестве выручки — это лучший показатель за 13 лет, чему способствовали рекордные цены на газ в Европе.

«Газпром нефть» впервые за годы работы по итогам 2021 года добудет 100 млн тонн сырья.

«Хотел бы отметить один рекорд — очень яркий. Компания «Газпром нефть» в 2021 году впервые в истории добудет более ста миллионов тонн нефтяного эквивалента. Этот тот стратегический целевой показатель, который мы ставили перед компанией, и он достигнут», — добавил Миллер.

Обе ветки газовой магистрали «Северный поток — 2» вскоре будут готовы к запуску. Одна уже заполнена топливом и находится под рабочим давлением, сейчас идет подготовка второй.