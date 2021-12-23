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«Газпром» добился лучших показателей за 13 лет по добыче сырья

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:21
Экономика
«Газпром» добился лучших показателей за 13 лет по добыче сырья
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. «Газпром» по итогам года ожидает достижения рекордных показателей. Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021 году будет добыто 515 млрд кубометров газа (на 62,2 млрд кубов больше, чем в 2020-м), и более 100 млн тонн нефтяного эквивалента (впервые за все время работы).

Поставки газа на внутренний рынок выросли на 29,7 млрд кубометров. Это серьезный вклад в социально-экономическое развитие России.

«Конечно, самое важное для нас — это стабильная и надёжная поставка газа нашим российским потребителям», — подчеркнул Миллер.

По итогам года «Газпром» ожидает получить более 2 трлн рублей в качестве выручки — это лучший показатель за 13 лет, чему способствовали рекордные цены на газ в Европе.

«Газпром нефть» впервые за годы работы по итогам 2021 года добудет 100 млн тонн сырья.

«Хотел бы отметить один рекорд — очень яркий. Компания «Газпром нефть» в 2021 году впервые в истории добудет более ста миллионов тонн нефтяного эквивалента. Этот тот стратегический целевой показатель, который мы ставили перед компанией, и он достигнут», — добавил Миллер.

Обе ветки газовой магистрали «Северный поток — 2» вскоре будут готовы к запуску. Одна уже заполнена топливом и находится под рабочим давлением, сейчас идет подготовка второй.

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Все новости / Экономика / «Газпром» добился лучших показателей за 13 лет по добыче сырья
Газпром миллер добыча газа газпром нефть итоги 2021 года
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