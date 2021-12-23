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Путин: признание нового Правительства Афганистана должно быть консолидированным

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:20
Политика
Путин: признание нового Правительства Афганистана должно быть консолидированным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Международное сообщество должно оказать поддержку народу Афганистана, и в первую очередь это должны сделать те, кто разрушал страну последние 20 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, отношения с Кабулом для Москвы никогда не были праздным вопросом, и диалог должен складываться наилучшим образом для обеих сторон. Также глава государства высказался о признании нового правительства южноазиатской страны, отметив, что оно должно быть консолидированным.

«В целом нужно исходить из реалий, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Только это может создать надежду на стабилизацию в Афганистане», — подчеркнул Владимир Путин.

Также российский лидер высказался по поводу поддержки афганскому народу, которая, по его мнению, обязательно должна быть оказана. Однако в первую очередь помогать находящемуся в кризисе государству должны те, кто на протяжении 20 лет своим военным присутствием провоцировал его деградацию, заключил глава государства.

Заявление по Афганистану было сделано в заключительной части большой ежегодной пресс-конференции. Итоги мероприятия обсуждают в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

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