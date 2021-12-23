Путин заявил о недостатке личного общения из-за пандемии

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве заявил, что испытывает недостаток личного общения из-за пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос от «Авторадио», глава государства рассказал, что испытывает недостаток общения в период пандемии как любой другой человек.

«Что касается спорта, досуга — у меня практически досуга не бывает, но спортом занимаюсь, потому что считаю своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 23 декабря проходит большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина в очном формате на территории московского Манежа.