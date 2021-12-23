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The New York Times: Путин разочаровал Запад недостатком слов об Украине на пресс-конференции

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:20
Политика
The New York Times: Путин разочаровал Запад недостатком слов об Украине на пресс-конференции
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 23 декабря. Представители западной прессы ожидали от президента России Владимира Путина серьезного акцента на международных вопросах на ежегодной конференции и горько разочаровались. Причины такой неожиданной реакции раскрыли журналисты The New York Times.

Эксклюзивную интерпретацию публикации авторитетного американского издания предоставила «ПолитРоссия». Вместо того, чтобы потакать интересам западной публики и разразиться угрозами в адрес Украины, Путин сосредоточился на внутренней повестке и насущных проблемах россиян. Американцы и многие другие западные зрители и пресса ждали совершенно другого, сетуют авторы NYT.

«Президент Владимир Путин сосредоточился на внутренних проблемах, таких как экономика и коронавирус, в первые минуты своей ежегодной пресс-конференции, за которой внимательно следят из-за роста военной напряженности в Восточной Европе», — заметили журналисты.

The New York Times: Путин разочаровал Запад недостатком слов об Украине на пресс-конференции
Prt Scr youtube.com / НТВ

Главным разочарованием США и других государств коллективного Запада стало полное отсутствие агрессии и нападок на Украину, за которые можно было бы зацепиться иностранной прессе. Также колумнисты посетовали, что модераторы беседы с главой государства слишком редко давали слова нероссийским СМИ.

«Что отличало комментарии мистера Путина в четверг, так это их ориентация на внутреннюю аудиторию. Западные страны ждали его комментария насчет противостояния с Украиной», — заключили журналисты The New York Times.

Западные СМИ внимательно следят за высказываниями президента России Владимира Путина и его дипломатическими шагами. Ранее журналисты CNN рассказали, как российский лидер без единого выстрел поверг Запад в коллективную панику.

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