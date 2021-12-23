Путин шуткой про ФСБ ответил на вопрос о слежке за блогерами

Москва, 23 декабря. Журналистка поинтересовалась у президента Владимира Путина, следит ли он за каким-нибудь блогером в соцсетях и получила шуточный ответ про ФСБ.

Путин успел ответить на ряд важных вопросов в ходе большой пресс-конференции в зале Манежа 23 декабря. Одна из журналисток в последний момент поинтересовалась предпочтениями главы государства в развлекательном контенте. Она хотела узнать, за кем из блогеров в Сети следит президент и получила шуточный ответ.

«За работой блогеров не удается следить, давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором ФСБ», — пошутил Путин.

Большая пресс-конференция президента России состоялась в 17-й раз. В этом году Путин встретился с журналистами в очном формате. Год назад глава государства отвечал на вопросы представителей СМИ с помощью современных онлайн-технологий из-за пандемии коронавируса.