Ежегодная пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин общался с журналистами на ежегодной большой пресс-конференции практически четыре часа.

Глава государства ответил на 55 вопросов представителей СМИ. Мероприятие с участием российского лидера длилось 3 часа 56 минут.

В рамках пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал не только острые внутренние, но и значимые внешнеполитические вопросы.

В частности, глава государства призвал российское правительство проиндексировать пенсии по уровню инфляции. Президент также прокомментировал вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США. Владимир Путин назвал подобные действия недопустимыми.