Песков подшутил над журналисткой Ксенией Собчак в красном костюме

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подшутил над журналисткой Ксенией Собчак на пресс-конференции Владимира Путин.

По просьбе главы государства Песков дал слово журналистке в красном костюме. Пресс-секретарь попросил передать микрофон и добавил, что не имеет ввиду Собчак.

«Мы знаем, Ксения Анатольевна, это уже не вы», — пошутил представитель Кремля.

Ранее известной журналистке уже давали слово, при этом ни пресс-секретарь, ни президент не узнали Собчак, которая пришла на мероприятие в красном костюме. Выбирая следующего представителя СМИ, Владимир Путин попросил передать микрофон «девочке».