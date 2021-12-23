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«Это вызывает к жизни острые экстремистские проявления»: Путин об оскорблении чувств верующих

Общество
«Это вызывает к жизни острые экстремистские проявления»: Путин об оскорблении чувств верующих
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Понимание свободы одного человека может вступать в противоречие, когда оно сталкивается со свободой другого человека. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

По его словам, государство должно обеспечивать свободу, ведь без нее нет движения вперед. Но при этом свобода размышлений одного человека не должна противоречить другим или же оскорблять.

«Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это что? Свобода творчества? Я считаю, что нет. Это вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления», — указал Путин.

Напомним, что российский лидер проводит 17-ю большую пресс-конференцию, на которой в этот раз присутствуют 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.

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путин свобода экстремизм
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