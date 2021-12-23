Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала сделанное в ходе прямой линии высказывание президента РФ Владимира Путина, заявившего об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией.

Глава государства указал на одну из важнейших причин обострения ситуации. На Украине есть мощный запрос на нормализацию отношений с Россией, но ему не дают реализоваться, его подавляют самыми жестокими, репрессивными методами.

Год назад партия Зеленского уступала по популярности «Оппозиционной платформе». Тогда политтехнологи киевского режима решили использовать тему конфликта с Россией, чтобы изменить ситуацию. Сейчас они добились своей цели, их проценты в рейтингах выше. Однако сделано это было путем выведения эскалации на зашкаливающий уровень. Фактически киевский режим во главе со своим инфантильным и безответственным лидером поставил мир на грань третьей мировой войны.

Все эти действия происходят при попустительстве и даже поощрении со стороны США, хотя еще пять-шесть лет назад та же Нуланд, приезжая в Киев, вела диалог с представителями «Оппозиционного блока». Американцы должны понимать, что уничтожение «партии мира» на Украине разрушает последние каналы для переговоров, для двустороннего диалога, который крайне необходим в нынешней взрывоопасной ситуации. Уничтожение «партии мира» — это путь к войне.

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